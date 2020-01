Sole e temperature miti, inizio 2020 col bel tempo in Liguria

GENOVA - Inizio anno col bel tempo in Liguria. I primi giorni del 2020 hanno portato lungo tutta la regione giornate di sole e temperature gradevoli. E così in molti si sono goduti un primo dell'anno nelle località turistiche delle Riviere di Ponente e Levante. Una situazione che andrà avanti ancora per tutto il fine settimana lungo sta per iniziare. Giusto qualche leggera pioggia nella giornata di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, concentrate soprattutto nel centro della regione con sconfinamento nel Levante. Eventi sparsi che porteranno un peggiormento delle condizioni meteo, poi però di nuovo spazio al bel tempo.

Venti moderati con raffiche 40-50km/h da Sud, Sud-Ovest sui capi esposti del Ponente e sui crinali del centro e delle vallate dell'entroterra. la giornata di sabato dovrebbe iniziare con la presenza delle nubi per poi il cielo liberarsi e garantire una giornata di sole con le temperature massime che si aggireranno sui 15-16 gradi. Stessa situazione per quanto riguarda la giornata di domenica con il cielo limpido e clima gradevole. E anche per lunedì 6 febbraio le condizioni meteo sembrano favorire l'arrivo di turisti e una tradizionale gita fuori porta. Dopo mesi di piogge, maltempo e danni finalmente la Liguria può godersi giornate di bel tempo.