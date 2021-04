Si torna al Teatro Carlo Felice, una "maratona musicale" per festeggiare il pubblico

GENOVA - Si torna a teatro: una grande festa non solo per il pubblico ma anche per tutti coloro che operano all'interno del teatro Carlo Felice e che da ottobre non hanno più potuto fare concerti e spettacoli in presenza. E allora per questa ripartenza in tempo record, organizzata in tre giorni dall'inzio della zona gialla in Liguria, si farà una vera e propria "maratona musicale", con tre concerti che vedrà impegnati l'orchestra, del coro, dei tecnici, delle sue voci bianche e degli allievi dell'Accademia di alto perfezionamento.

Il programma odierno prevede alle 18 un concerto del Coro del Teatro insieme alle voci del Coro delle Voci Bianche che si esibiranno in un ricco e prezioso programma con musiche di Purcell, Coulais, Orff, Rameau, Vivaldi, Mozart, Lehàr, Donizetti, Verdi, Rota, Cappello/Margutti. Il Coro sarà diretto dal Maestro Francesco Aliberti, accompagnato al pianoforte dalla Maestra Patrizia Priarone. Alle 19.00, invece, presso l'Auditorium Eugenio Montale si esibiranno per la prima volta in concerto a Genova gli Allievi dell'Accademia di Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici, diretta dal Maestro Francesco Meli, con le più celebri arie d'opera. Grande conclusione con alle 20 l'Orchestra del Teatro Carlo Felice in scena diretta dal Maestro Federico Maria Sardelli, che eseguirà la Sinfonia n. 96 in Re maggiore "Il miracolo" Hob:l:96 di Joseph Haydn e la Sinfonia n. 29 in la maggiore K201 di Wolfgang Amadueus Mozart.

Secondo le nuove regole sulla capienza dei teatri, in platea potranno essere ospitati fino ad un massimo di 500 spettatori, mentre i posti nell'Auditorium Montale sono 103, pari al 50% della capienza. I protocolli di sicurezza sono gli stesi dell'anno scorso con prenotazione del proprio posto distanziato, obbligo di indossare la mascherina e misurazione della temperatura all'ingresso.