La settimana di code, rabbia e gas di scarico che Autostrade per l’Italia ha regalato al nodo genovese è arrivata alla sua conclusione, anticipata di cinque giorni rispetto ai piani originali: le vere buone notizie di questo articolo sono finite. Perché il tempo perso in autostrada, causato da un gestore che ha bisogno di recuperare il ritardo di vent’anni in tempo record, non è finito qui.

E’ stata una settimana francamente meno tragica di quanto ci si potesse aspettare: dopo il disastro di lunedì, con code che hanno raggiunto i 15 chilometri intrappolando per ore un gigantesco serpentone di auto e camion, il resto delle giornate ha regalato disagi importanti ma più contenuti. Tre, quattro chilometri di costante incolonnamento dall’alba al tramonto non sono pochi ma la parziale chiusura della A10 faceva più paura ancora. Molti hanno rinunciato a mettersi in viaggio e questo, per l’economia e il senso di libertà della Liguria, è un fatto di per sé gravemente negativo ma, per lo meno, si è evitato l’intervento, già pianificato, della Protezione civile.

Per Primocanale è stata una nuova sfida, l’ennesima, che abbiamo accettato per restare ancora una volta al vostro fianco: fare, essere Servizio Pubblico, per noi, è una missione che non va in vacanza e, sebbene la nostra squadra sia ovviamente ridotta, visto il periodo dell’anno, siamo riusciti a informarvi minuto per minuto sull’evoluzione di questa difficile situazione, dando voce alla rabbia e alla preoccupazione di automobilisti e cittadini. Una diretta lunga una settimana, 58 ore di produzione televisiva resa possibile da una squadra di nove giornalisti, otto operatori di ripresa, due registi, tre assistenti di regia e tre addetti al montaggio che si sono sottoposti a lunghi turni di lavoro per informarvi in tempo reale. Informazione che si è declinata in tv ma anche sul nostro sito, Primocanale.it, sulle nostre piattaforme social e sul maxischermo di Terrazza Colombo. Una settimana di immagini ed emozioni, con i microfoni sempre aperti al dialogo con il pubblico che, ancora una volta, ha partecipato con grande passione e ha arricchito il nostro lavoro.

Primocanale è il servizio pubblico della Liguria: lo abbiamo dimostrato nel corso della nostra storia, lo abbiamo ribadito in questi giorni e lo confermeremo in futuro.