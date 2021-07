Sciopero contro il green pass, Toti: "Legittimo manifestare ma i vaccini ci salvano dall'ospedale"

GENOVA - Cartelli no vax, una folla assembrata a De Ferrari, interventi di medici e gente comune dalle scale di palazzo Ducale. Così Genova risponde all'appello raccolto da 30 città italiane questo pomeriggio alle 17 manifestando contro l'obbligo di green pass previsto a partire dal prossimo 6 di agosto.

Oltre 500. almeno a un rapido calcolo a occhio, le persone presenti, moltissime quelle senza mascherina. Tante portano striscioni con scritte come "Dittatura sanitaria sulla pelle di mio figlio niente è obbligatorio" o "Meglio morire da liberi che vivere da schiavi". E non mancano i cori contro Burioni, Bassetti, ma anche il governatore Toti.

"Manifestare è legittimo, lo facciano pacificamente, rispettando le regole ovviamente per la loro stessa salute soprattutto se non vaccinati. Tutti hanno diritto di avere la propria idea, ma i numeri non sono idee, i numeri dimostrano che i vaccini ti salvano dall'ospedale". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti era intervenuto prima della manifestazione.

L'introduzione dell'obbligo del green pass "è un decreto. Tutti i decreti dovrebbero passare dal voto del Parlamento, se ci passano presto è meglio, perché i decreti che scadono senza essere convertiti sono comunque una forzatura nell'equilibrio tra Parlamento e Governo, e credo che in aula avrà la stragrande maggioranza", ha commentato Toti.