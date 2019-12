Santo Stefano in coda sulle autostrade liguri, tra cantieri e partenze

GENOVA - Un 26 dicembre in coda per molti liguri e non solo in viaggio sulle autostrade della Liguria. Tra chi è in partenza per le vacanze e chi invece è diretto a trovare i parenti, sono diverse le situazioni di code e rallentamenti. Tutte le code sono "a causa lavori" e in questi giorni di festa sono diversi i tratti autostradali con cantieri aperti e lavori in corso che causano restringimenti di corsie e inevitabili rallentamenti di un traffico in aumento a causa delle ferie natalizie. Ad aggravare la situazione anche i lavori di Rfi per cui fino al 30 la circolazione ferroviaria è interrotta sulla linea Genova-Ventimiglia, nel tratto tra la stazione di Genova Sestri e la stazione di Genova Voltri.

GLI AGGIORNAMENTI

15.05 Lunga coda in A10 sulla Genova-Savona-Ventimiglia, in direzione Ventimiglia: 5 km tra Genova Prà e Arenzano per lavori

14.52 In A26 coda di 6 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in direzione Voltri.

14.30 Coda in A12 di 2 km tra Genova est e Genova Nervi per lavori in direzione Rosignano.