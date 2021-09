Sanitari no vax, in Liguria sono 179 su 25mila

GENOVA - Molti hanno deciso di vaccinarsi il vaccino proprio in questi giorni dopo i richiami. Altri hanno risposto alle raccomandate delle Asl di appartenenza e dimostrato la vaccinazione avvenuta. Sono così scesi a 179 i casi in tutta la Liguria di medici o personale sanitario "no vax" che hanno coscientemente scelto di non vaccinarsi. Per loro sono partiti i provvedimenti previsti: allontanamento dalle proprie mansioni se queste erano a contatto con pubblico e pazienti, cambiamento dunque di lavoro (se possibile) all'interno della stessa struttura o organizzazione. Per molti che svolgevano ruoli specifici questo ha significato senz'altro un demansionamento, per alcuni è stata obbligatoria la sospensione.

Il totale del personale sanitario nella nostra regione è di circa 25mila operatori. Dei 179 casi totali di personale non vaccinato in forze al sistema sanitario regionale (dati aggiornati al 9 settembre) il numero maggiore è a Genova: in Asl3 ci sono 31 casi, negli ospedali genovesi sono 62 in tutto. A Savona, nel territorio di Asl2, sono 46 i casi, in Asl4 sono 22 i no vax, a Imperia (Asl1) sono 18. Solo la Asl5 spezzina non ha alcun caso di sanitari non vaccinati per scelta.

Nel pomeriggio di domenica è atteso un nuovo presidio no green pass: in piazza Matteotti alle ore 18:00 si terrà la manifestazione contro le "virostar" per una corretta informazione, organizzata dal coordinamento Regionale Italexit per l'Italia, gruppo Liguria.