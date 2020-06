Sanità in Liguria, il servizio Cup per prenotare le visite ripartirà il 22 giugno

GENOVA - Il servizio cup in Liguria per prenotare le visite mediche ripartirà da lunedì 22 giugno. La conferma arriva dall'assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Il servizio è stato sospeso proprio all'inizio dell'emergenza Covid-19 ai primi di marzo per non mettere a rischio contagio le persone che avevano prenotato le visite.

Rimaste sempre prenotabili in questi msi le visite urgenti. Ora passata l'ondata emergenziale causata dalla pandemia, da lunedì 22 giugno sarà possibile nuovamente prenotare le visite mediche nelle strutture sanitarie della regione. Per prenotare basterà a partire da lunedì 22 giugno chiamare il numero verde Cup Liguria 800 098 543 per prenotare le prestazioni sanitarie, gratuitamente, da numero fisso e cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

L'assessore Viale precisa un aspetto non secondario: "Occorre essere chiari e trasparenti, abbiamo dato mandato alle aziende sulle agende per le prenotazioni delle nuove visite sanitarie, alcune aziende hanno già smaltito le visite prenotate dall'8 marzo scorso fino ad oggi e sono dunque capaci di aprire immediatamente alle prenotazioni. Altre aziende invece sono ancora in difficoltà e ci vorrà più tempo perché devono concludere di smaltire le precedenti visite prenotate". conclude Viale