Sampdoria-Spal a Giacomelli di Trieste, nel '12 diresse la prima finale col Varese

GENOVA - Sampdoria-Spal, in programma a Marassi domani alle 19,30, sarà diretta da Piero Giacomelli di Trieste. Il direttore di gara giuliano ha almeno un precedente confortante col Doria: la finale di andata degli spareggi promozione del 2012, il 6 giugno a Marassi, finita 3-2 con doppietta di Gastaldello e gol di Pozzi. Nello stesso campionato, il 29 ottobre 2011, al "San Francesco d'Assisi" di Nocera Inferiore, Giacomelli aveva arbitrato Nocerina-Sampdoria 4-2. Qualche tempo dopo, in una riunione con i giornalisti sportivi del Friuli-Venezia Giulia, Giacomelli aveva avuto modo di definire proprio Gastaldello, allora capitano della Sampdoria, come il calciatore più corretto e collaborativo incontrato in carriera.

A coadiuvare Giacomelli saranno gli assistenti Manganelli di Valdarno e Bottegoni di Terni, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto dal signor Serra di Torino. In sala VAR ci saranno Guida di Torre Annunziata, assistito da Liberti di Pisa.