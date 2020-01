Sampdoria-Sassuolo 0-0 FINALE

GENOVA - Ventidue punti il Sassuolo, diciannove la Sampdoria. Al Ferraris l'occasione per i ragazzi di Ranieri è ghiotta. Agguantare i neroverdi in classifica e approfittare delle sconfitte di Brescia e Spal e del pareggio del Genoa a Firenze per allontanarsi dalla zona caldissima della classifica. Servono però i tre punti, con questi in tasca il vantaggio su chi oggi sarebbe in B salirebbe addirittura a 7 punti.

Proprio per questo oggi più che mai per i blucerchiati si presenta un'occasione d'oro. Ranieri non vuole distrazioni, le vicende societarie di Ferrero non devono influire sulla squadra ha ribadito il tecnico romano in conferenza stampa prepartita. Il pesante ko con la Lazio ha lasciato i segni ma il mister blucerchiato vuole ripartire dalle belle prestazioni offerte prima della sfida contro i biancocelesti all'Olimpico. Il pareggio a San siro con Milan e la rotonda vittoria al ferraris contro il Brescia sono il segno di una ripresa.

Il Sassuolo dalla sua arriva da una vittoria in casa contro il Torino, prima però c'erano stati i tre ko di fila contro Napoli, Genoa e Udinese. Ranieri ritrova Tonelli appena rientrato proprio da Napoli, in avanti la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Tra gli ospiti ci sono gli ex Obieng e Djuricic oltre al conosciuto Caputo con un passato di gol a grappoli nell'Entella. Calcio d'inizio alle ore 15. Arbitra Piccinini di Forlì, al Var c'è Di Paolo di Avezzano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo