Sampdoria, Quagliarella di rigore: 1-0 a Udine e i 52 punti sono a un passo

GENOVA - La Sampdoria passa a Udine 1-0, sale a quota 49 e perfeziona, epilogo col Parma ancora da scrivere, una stagione sempre priva di patemi di classifica. Al “Friuli” le due squadre danno vita a un’amichevole compresa per necessità di calendario nel programma della stagione ufficiale. La gara sferraglia inerte fino al tocco di mano all’86’ di Bonifazi su tiro di Verre che determina il rigore trasformato da Quagliarella. L’Udinese si scuote. Nel finale Audero salva il pari su tiro di Walace, quindi Musso nega il bis a Quagliarella. Non troppo esaltante la prova di Léris schierato titolare da Ranieri, che ha schierato i blucerchiati a specchio rispetto ai friulani di Gotti. Non c’era molto altro da aspettarsi da una partita risolta da un episodio. Il Doria vince a Udine come lo scorso anno: allora fu decisiva per la salvezza, ora serve solo per la soddisfazione di puntare a quota 52. Resta adesso la partita di Marassi con il Parma per chiudere una stagione positiva, sempre a distanza di sicurezza dalla zona pericolo e mai troppo vicina alle piazze nobili.

UDINESE-SAMPDORIA 0-1

RETE: 88' Quagliarella (rigore)

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (89' Ouwejan), Bonifazi, Zeegelar (58' Samir); Molina, De Paul, Walace, Makengo (58' Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (74' Llorente) (A disposizione: Scuffet, Gasparini, Battistella, Micin, Palumbo, Basha). All. Gotti.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley; Candreva (89' Damsgaard), Thorsby, Ekdal, Leris (65' Jankto), Augello; Keita (75' Verre), Gabbiadini (75' Quagliarella) (A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Torregrossa, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari). All. Ranieri.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

NOTE: ammoniti Thorsby, Okaka, Walace.