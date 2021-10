Sampdoria in trasferta a Cagliari, D'Aversa ritrova Gabbiadini e punta a sfatare il tabù

CAGLIARI - La Sampdoria sfida il trabu e la tradizone sfavorevole della trasferta a Cagliari contro i sardi rossoblù. D'Aversa lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: la sfida in Sardegna può rappresentare il crocevia della stagione per i blucerchiati.Il mister recupera Gabbiadini e può contare quasi su tutta la rosa, resta fuori Damsgaard. Sei punti fin qui per la Samp, tre per il Cagliari che non ha ancora vinto in questo campionato.

Di fronte alla Sardegna Arena (che per esigenze di marketing ora si chiama Unipol Domus) ci sarà un'ex storico. Walter Mazzarri ha infatti preso il posto di Leonardo Semplici sulla panchina Cagliaritana senza tuttavia dare la svolta attesa. I rossoblù giaciono infatti in fondo alla classifica. Tra i sardi ci sarà Keita Baldè. Campo storicamente difficile per la Samp ma i tabù si sa sono fatti per essere esorcizzati.

D'Aversa si affiderà al consolidato 4-4-2 con Audero in porta; Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello a comporre la linea difensiva; Depaoli e Candreva ad agire sull'esterno; Thorsby e Silva in mezzo e Gabbiadini e Quagliarella in avanti. Calcio d'inizio alle 12,30. Arbitra Marchetti di Ostia Lido. Al var: Aureliano di Bologna, in postazione avar Volpi di Arezzo.

PROBABILI FORMAZIONI:

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Lykogiannis, Carboni, Ceppitelli, Bellanova; Dalbert, Strootman, Marin, Zappa; Keita, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Silva, Candreva; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore D'Aversa.