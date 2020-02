Sampdoria, dalla partita col Toro alle vicende societarie: torna Gradinata Sud

GENOVA - Appuntamento questa sera alle 21 su Primocanale (canale 10 del digitale terrestre in Liguria e in streaming su primocanale.it) con Gradinata Sud, la trasmissione dedicata alla Sampdoria. In studio, con Maurizio Michieli, gli opinionisti Domenico Arnuzzo e Lorenzo Licalzi, i giornalisti Stefano Rissetto ed Andrea Lazzara, l’attore brillante Massimo Olcese, il procuratore Paolo Bordonaro e ai messaggi Silvia Mesturini.

La partita con il Napoli di ieri sera, i voti al mercato di gennaio, appena concluso, le vicende societarie, la prossima sfida con il Torino tra gli argomenti affrontati. Spazio alle tradizionali rubriche: le pagelle commentate, l’amarcord, le vignette di Guido Spada, gli aggiornamenti da sampdorianews.net. I telespettatori possono interagire attraverso le telefonate in diretta, i messaggi whatsApp e il blog Samplace.