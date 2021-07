Saldi estivi, a Genova partenza lenta ma si attendono numeri da pre-covid

GENOVA - Sabato sono partiti ufficialmente i saldi a Genova e in tutta la Liguria: un primo bilancio moderatamente positivo con un buon afflusso di persone e di acquisti, senz'altro le cose vanno meglio rispetto allo scorso anno, con tanta voglia di ricominciare a spendere, a uscire, a pensare alle vacanze.

"Sabato è andata bene la mattina, il pomeriggio si è calmato il flusso. D'estate i saldi partono più in sordina rispetto all'inverno perché le persone vanno al mare, ma è presto per fare bilanci: di sicuro non c'è stato l'assalto", dichiara a Primocanale Emanuela Carena, vice presidente di Federmoda Confcommercio Genova.

Lo scorso anno i saldi partirono il 1 agosto, difficile dunque fare paragoni. Ma resta la posizione dei commercianti liguri che continuano a chiedere uno slittamento dell'inizio dei saldi estivi: "Come Federmoda Genova e Liguria teniamo a ribadire che la data è sbagliata", continua Carena. "Avevamo fatto un sondaggio e la maggioranza ci aveva chiesto di posticiparli come l'anno scorso. Ma al tavolo delle regioni la Liguria è stata l'unica a chiedere il posticipo circondata da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia e Toscana che invece volevano l'anticipo".