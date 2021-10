Sabato di code in Liguria a causa dei cantieri, disagi nel nodo genovese

GENOVA - Anche questo sabato lo si passa in coda sulle autostrade della Liguria. Già di prima mattina a causa dei cantieri si registrano svariati km di coda nel nodo genovese, in un giorno in cui il traffico è meno intenso. Eppure ovunque ci sia un restringimento o uno scambio di carreggiata è inevitabile che si formino code e rallentamenti. La situazione peggiore in A26 con 5 km di coda in direzione del capoluogo alle ore 10.

Continuano anche i disagi legati alle chiusure di caselli o addirittura di alcune tratte autostradali. Viene segnalato che l'uscita di Ronco Scrivia è chiusa al traffico fino alle 06:00 di giovedì 14 ottobre provenendo da Milano per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Busalla.

GLI AGGIORNAMENTI

ORE 10:00 – In A26 coda di 5 km tra bivio A26/diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori, mentre tra Masone e Ovada c’è tra coda di 1 km sempre per lavori. Disagi anche in A10 con code a tratti tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In A12 coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.