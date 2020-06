Riaperti i confini tra le regioni, cantieri infiniti: in autostrada è rischio caos

GENOVA - Riaprono i confini tra le regioni. Da oggi mercoledì 3 giugno è di nuovo possibile spostarsi da una regione all'altra senza autocertificazione. Si entra anche nei fatti nella nuova fase dell'emergenza coronavirus in Italia.

L'attenzione per quanto riguarda la Liguria è legata ai tanti che dalla Lombardia e dal Piemonte aspettavano questo momento per raggiungere le località di mare delle Riviere di Ponente e Levante. Ma il problema maggiore è quello che riguarda i problemi evidenziati dalla rete autostradale della Liguria. Cantieri praticamente ovunque, restringimenti e scambi di carreggiata che causano code e rallentamenti. A questo si aggiungono le situazioni di viadotti e gallerie, delle 285 ben 36 evidenziano problemi. Resta chiuso fino a data da destinarsi l'allacciamento tra la A12 e la A7 che di fatto non permette per chi proviene da levante di uscire al casello diu Genova Ovest a causa della chiusura prolungata della galleria Rivarolo II.

Una situazione critica che preoccupa e non poco le istituzioni locali. Nei giorni scorsi il governatore Toti ha incontrato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi. messo a punto un piano di lavori 24 ore su 24 per cercare di velocizzare la conclusione dei lavori. data al momento indicata per il 30 di giugno. L'impatto sulla rtete autostrdale ligure sarà evidente, a maggior ragione con la riapertura dei confini regionali e il prevedibile aumento del traffico. I problemi sono evidenti, nella serata di martedì 2 giugno a causa di un cantiere tra Rapallo e Recco in direzione Genova si è formata una coda con tempi di percorrenza lunghi. Ben 51 minuti per fare il trratto dal casello di Rapallo a quello di Genova Est. E ancora il traffico era solo ldi natura ligure, con confini chiusi e in un giorno festivo. Solo l'antipasto di quello che si annuncia essere un mese da incubo.