Rescissione del contratto con Di Francesco, poi la Sampdoria punta su Pioli

GENOVA - Eusebio Di Francesco, salvo clamorosi ed improbabili ribaltoni, non sarà più l'allenatore della Sampdoria dopo la sconfitta di Verona. Ma essendo il suo contratto molto oneroso (1,8 milioni netti per due anni con opzione per il terzo, in totale 13 milioni lordi), la società gli ha chiesto di rescindere il contratto con una robusta buonuscita.

Al suo posto quasi certamente arriverà Stefano Pioli, oggi segnalato al "Dall'Ara" per seguire Bologna-Lazio. Nel 2016, peraltro, il tecnico parmigiano era stato scartato da Ferrero nel ballottaggio con Giampaolo.

Il presidente della Samp ha avviato un contatto anche con Claudio Ranieri, troppo oneroso però, mentre Beppe Iachini è l'outsider qualora non dovesse andare in porto l'avviata trattativa con Pioli.