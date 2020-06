Regionali, Renzi: "Non devono seguire andamento nazionale"

GENOVA - "Italia Viva non sta a rimorchio di una cultura giustizialista che propone come candidato un giornalista del Fatto quotidiano" ha detto il presidente di Italia Viva ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, a margine della presentazione del suo libro 'La mossa del cavallo', evento organizzato a Chiavari dal settimanale online 'Piazza Levante', edito dall'imprenditore Antonio Gozzi. Il riferimento Ŕ a Ferruccio Sansa indicato candidato presidente alla Regione da una buona parte di componenti dell'alleanza giallorossa in Liguria.

Secondo Renzi, "le elezioni regionali non devono seguire l'andamento nazionale. Non Ŕ una questione di nomi ma una questione di unitÓ e la nostra Lella Paita, che cinque anni fa Ŕ stata sacrificata per una lotta interna al centrosinistra, che ha consegnato la vittoria a Toti, sta facendo un ottimo lavoro in questo senso all'insegna della coesione".

Renzi ha parlato anche di infrastrutture. "L' alta velocita' mi porta ovunque. Qui a Genova siete tagliati fuori dalle infrastrutture piu' normali. C'Ŕ un deficit infrastrutturale enorme. Un vostro corregionale che funzionava meglio quando faceva il comico, diceva fermeremo la Gronda con l'esercito. Ma la Gronda serve, il terzo valico ferroviario serve, l'alta velocitÓ serve. Questa terra deve essere messa nelle condizioni di avere uno sguardo internazionale, e deve saper mantenere qui i giovani".