Regionali, Massardo: Candidare Sansa è stata una scelta perdente"

GENOVA - “La scelta del centrosinistra di candidare Ferruccio Sansa è stata una scelta perdente”. Non usa mezza termini Aristide Massardo, il professore universitario candidato alle elezioni regionali sostenuto da Italia Viva PiùEuropa e Partito socialista italiano. “Speravo che il centrosinistra avesse un approccio più costruttivo ma invece ha optato per una ‘sconfitta felice’, come l’ha definita Sansa”, prosegue Massardo.

“Siamo una start-up della politica e come tutte le start-up si inizia da poco, con proposte e innovazioni”, aggiunge Massardo relativamente ai risultati delle elezioni. “Abbiamo avuto pochissimo tempo per presentare la nostra proposta : era progettuale non in antagonismo. Non so se abbiamo più o meno del 3%, speriamo di poter eleggere un consigliere. Abbiamo lanciato un progetto riformista e in una elezione polarizzata come questa è molto difficile. Il riformismo è abbastanza in difficoltà. Mi dispiace che venga definita una 'allegra sconfitta' della sinistra. Non ci vedo nulla di allegro”, conclude Massardo.