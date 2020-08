Protesta di 19 club del Genoa: "Preziosi, dacci la possibilità di sognare oppure lascia"

GENOVA - Un gruppo di Genoa Club ha scritto una lettera aperta al presidente Preziosi. Si tratta dei Genoa Club Arquata Scrivia, Cannes, Cinofili Rossoblù, Compagnia Unica, Gavi Val Lemme, Gigi Meroni, Grifoni Inside, IIS, Imperia, Follonica, Miroglio, Montecarlo, Oregina, Rapallo, Rovegno, San Teodoro, Savona, Serra Riccò e Vigili del Fuoco.

"È chiaro a tutti noi - scrivono - che la gestione Preziosi sia diventata da speranza di un futuro migliore a una calamità per tutta la tifoseria Genoana. In questi anni, oltre alle solite bugie il “Presidente” è riuscito nell’intento di toglierci ogni riferimento affettivo e, cosa ancora più grave, a creare fratture all’interno delle varie componenti della tifoseria. Sotto la sua gestione, siamo diventati la società più antipatica d’Italia, a tal punto che quando si parla di uno scandalo si fa il nome del Genoa. Per non parlare dei cambi di tre allenatori all’anno e dell’ uso spregiudicato di trading di giocatori al solo scopo di tappare le falle nei bilanci delle sue società. Ormai da quattro anni ci tocca soffrire fino all’ultima giornata, finendo dietro alla squadra del magnate Ferrero; il bilancio rimane in rosso pur essendo sul podio europeo per il maggior numero di giocatori comprati e venduti e relative plusvalenze. In Europa mandiamo gli “altri”, mentre noi veniamo ricordati soltanto per puffi non saldati. Ogni estate c’è una farsa, o telenovela che dir si voglia: quest’anno tocca a Faggiano, prima di lui c’erano stati Capozucca, Lo Monaco, Perinetti che dopo sei mesi sono stati fatti fuori. Abbiamo l’advisor più inutile che ci sia o forse, semplicemente, si finge il teatrino della cessione del Genoa perché nel frattempo decine di società sono state vendute in Italia ed Europa. Non si può più lasciare che Preziosi continui con questa gestione facendo del male a tutto il mondo Genoa. Dacci la possibilità di sognare, o passa la mano a chi veramente abbia voglia di rendere onore alla storia e ai tifosi del Grifone".