Primo giugno, ripartono i caffè al bancone e i ristoranti al chiuso

GENOVA - Primo giugno, la data tanto attesa da ristoratori e proprietari di bar è arrivata: da oggi infatti riaprono i ristoranti anche al chiuso, che potranno servire i clienti al tavolo sia a pranzo sia a cena, così come si potrà prendere nuovamente un caffè al bancone del bar.

Un sospiro di sollievo in attesa che il coprifuoco - che rimane a oggi fino alle 23 - sia definitivamente abolito il prossimo 7 giugno, quando la Liguria, stando ai dati, passerà ufficialmente in zona bianca. E a quel punto, al bancone della colazione e alla cena al ristorante, si potranno aggiungere serate un po' più lunghe, all'interno e all'esterno, seduti o in piedi. Una libertà attesa sia dai clienti sia dai ristoratori dopo mesi di chiusure.

Ma il primo giugno è anche la data del ritorno allo sport da spettatori: da oggi infatti le manifestazioni sportive riavranno il loro pubblico con una capienza del 25 per cento del totale.