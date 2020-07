Premio Nicali-Iren: il trionfo del Motociclismo con Giulio Macchi

GENOVA - Una bella serata con il piacere di potersi “abbracciare” di nuovo. Presso lo show room di Gecar Citroen, in Lungobisagno Dalmazia, si è svolta la Cerimonia del Premio Fotografico “Nicali-Iren”, giunto all’ottava edizione.

Nel rinnovato salone del Gruppo GE, il padrone di casa Michele Montanella, ha accolto le massime istituzioni sportive e i 20 finalisti del contest lanciato da Stelle nello Sport per ricordare la storica figura del presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali.

Moderato da Michele Corti e Marco Callai, l’evento ha potuto contare sulla partecipazione di Antonio Micillo (presidente Coni Liguria), Rino Zappalà (delegato Coni Genova), Giorgio Costa (presidente Panathlon Distretto Italia) e Maurizio Daccà (presidente Panathlon Genova 1952).

Applausi a scena aperta per gli autori delle 20 foto più cliccate al termine di una ottava edizione che ha raccolto ben 338 fotografie e raggiunto la cifra record di 16.730 “Mi Piace”.

E’ una foto “Genova Nuoto”, dal titolo “Volo sull’acqua”, ad aver conquistato maggiormente l’attenzione della giuria popolare. Ben 750 “Mi Piace” per lo scatto di Maria Laura Casella. Dal Nuoto all’Hand Bike, con la foto di Vittoria Oliva capace di totalizzare 536 “Mi Piace”. “Piccoli tifosi”, scatto a tinte blucerchiate di Roberto Martinelli, raggiunge il terzo posto con 502 likes. In finale approdano anche Chiara Alberti (baskin/basket inclusivo – 458 voti), Stefano Privino (spartan race – 413), Fabrizio Barsacchi (calcio – 402), Manuela Veneziano (calcio – 360 voti), Laura Candelo (motonautica per disabili – 289), Silvia Di Salvatore (danza – 250), Veronica Dominici (sport d’acqua – 227), Serena Taccetti (beach volley unified Special Olympics – 226), Alice Borgini (canottaggio a sedile fisso – 220), Chiara Trentini (pallanuoto – 193), Claudia Torello (ginnastica – 192), Alessio Padovano (automobilismo – 179), Danila Ferretti (ginnastica – 178), Eleonora Ferrari (atletica Special Olympics – 171), Giulio Macchi (motociclismo – 167), Tijana Mladenovic (taekwondo – 163) e Claudia Atzori (sport equestri – 152).

A tutti è stata omaggiata la foto inquadrata e in formato ingrandimento. Un bellissimo ricordo a cui è stata abbinata la “sacca” Stelle nello Sport con molti regali forniti da gli sponsor (la borraccia Iren, la tazza Gecar Citroen, la fornitura di baci di dama Panarello, un biglietto per l’Acquario di Genova, e il kit Genovarent). Di seguito le foto della Cerimonia di premiazione che si è svolta il 9 luglio presso lo Show Room di Gecar Citroen.

Da sottolineare la presenza di 16 discipline sportive in finale e la forte rappresentanza delle discipline paralimpiche e special. Le foto finaliste comporranno come per tradizione la scenografia del prossimo Galà delle Stelle nello Sport e saranno esposte per un intero anno nella Sala Nicali presso la Casa delle Federazioni del Coni (a Genova, in Viale Padre Santo).

Tra le finaliste, la Giuria di qualità composta da rappresentanti di Stelle nello Sport, Coni Liguria, Coni Genova, CIP Liguria, Panathlon Distretto Italia, Miur, Ussi, Porto Antico, Iren Luce Gas e Servizi, Secolo XIX e Primocanale, ha individuato il podio finale.

Ad Alice Borghini con l’intensa foto dell’equipaggio femminile al Palio del Golfo della Spezia è andato il terzo posto e in premio l’orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”. Secondo posto per Stefano Privino con il suo scatto “energico” di un momento della Spartan Race. A lui va il viaggio GNV per 4 persone con auto in Sardegna o Sicilia. Vittoria finale per Giulio Macchi con lo spettacolare scatto di due moto in volo. Uno dei protagonisti è Vanni Oddera, grande campione di acrobazie e di solidarietà sulle due ruote. A Giulio Macchi è andato il super premio finale, ovvero il Monopattino elettrico IrenGO.