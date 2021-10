Pra' e autostrade, traffico in tilt tra cantieri e scioperi

GENOVA - Una mattina nuovamente costellata da disagi al traffico per la Liguria che si muove: continua lo sciopero al terminal portuale PSA di Genova Pra' e per questo viene chiuso ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate l'ingresso al casello.

Disagi sulla viabilità ordinaria a Genova: auto in coda dall'alba da Genova Voltri, Palmaro, Pra' andando verso levante. Ma i cantieri in autostrada questa mattina continuano a causare disagi agli automobilisti, in particolare su A7, A10 e A12.

La situazione aggiornata del traffico alle ore 9

Sulla a10 a Genova Pra' in entrambe le direzioni chiusura ai mezzi pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in uscita a Genova Pra' per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria.

Sulla A7 in direzione Milano coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A10 in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A12 in direzione Rosignano coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.