Ruba un borsone e picchia il proprietario: arrestato per tentata rapina un 25enne

Ha approfittato di un momento di distrazione di un uomo che aveva appoggiato il borsone sulla sella della moto e poi si era girato per rubarglielo e scappare. Raggiunto dalla vittima ne è nata una colluttazione. È finito in manette per tentata rapina un giovane di 25 anni, arrestato dai Carabinieri di Alassio dopo la fuga.

Il ladro è stato raggiunto dalla vittima

Il proprietario del borsone si è infatti accorto del furto e si è lanciato all'inseguimento dell'autore, raggiungendolo dopo pochi metri di distanza, tentando dunque di recuperarlo. Nella colluttazione che ne è scaturita, il malvivente ha colpito con un forte schiaffo la vittima, spintonandola per riuscire a garantirsi la fuga. Continuando la corsa nei pressi del Comando Compagnia Carabinieri: le grida d’aiuto della vittima hanno attirato l’attenzione del militare di servizio alla caserma che dopo aver comunicato l’evento alla Centrale Operativa per chiedere rinforzi, ha proseguito di corsa l'inseguimento del malfattore riuscendo a bloccarlo e trarlo in arresto.

Il malvivente era già noto alle forze dell'ordine

Il malvivente, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per rapina, e il provvedimento è stato convalidato nella mattinata odierna davanti l’Autorità Giudiziaria savonese nel corso dell’udienza con rito direttissimo, associandolo alla Casa Circondariale di Imperia, in attesa del successivo giudizio con la formula del rito abbreviato, che si terrà il prossimo settembre.

