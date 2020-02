Ponte per Genova, avanti i lavori: un'altra settimana di trasporti eccezionali

GENOVA - Un’altra settimana di trasporti eccezionali diretti al cantiere del nuovo Ponte per Genova. In particolare si tratta del trasporto di un concio di pila dal cantiere di ricostruzione lato Ponente (partenza dal parcheggio Spinelli in corso Perrone) al cantiere di Levante con partenza alle ore 22 di lunedì 17 febbraio. Il trasporto di tre conci dalla banchina Ansaldo al cantiere di Ponente con partenza alle ore 22 di martedì 18 febbraio. Infine il trasporto di tre conci dalla banchina Ansaldo al cantiere di Ponente con partenza alle ore 22 di mercoledì 19 febbraio.

Per quanto riguarda il trasporto di lunedì, il percorso seguito dal concio di pila sarà: corso Perrone, via Perini, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. Entra dunque in vigore il divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle ore 19 di lunedì 17 febbraio fino alla mattina del 18 febbraio. Per quanto riguarda i trasporti di martedì e mercoledì, i conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina AEN seguendo l'asse: via della Superba - via Tea Benedetti - via Renata Bianchi - via Perini - ingresso in cantiere.