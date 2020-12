Ponte di Albiano, costerà 23 milioni e sarà pronto entro marzo 2022

LA SPEZIA - Costerà 23,8 milioni di euro e verrà inaugurato a marzo del 2022 il nuovo ponte di Albiano Magra nel comune di Aulla (Massa Carrara), la cui costruzione è stata resa necessaria a seguito del crollo della vecchia struttura, avvenuto lo scorso 8 aprile. Fulvio Soccodato, commissario straordinario di governo per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra ha presentato questo pomeriggio il nuovo piano per il ripristino della viabilità, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessore alle infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone e di tutti i sindaci dei territori interessati dal crollo.

Sono tre gli interventi che verranno realizzati, per un totale di 30,6 milioni di euro: oltre al nuove ponte, anche la rimozione delle attuali macerie e la realizzazione di rampe sulla A12 per ovviare ai disagi di viabilità nell'attesa del nuovo viadotto. Il nuovo ponte sul fiume Magra, a monte di quello attuale, avrà un tracciato rettilineo di 288 metri, quattro campate, due corsie e due piste ciclopedonali poste su entrambi i lati.

I lavori inizieranno a marzo 2021 e si concluderanno a marzo 2022. "Questo progetto e' frutto di una unità e di una collaborazione istituzionale, che non sempre c'è stata all'inizio di questa vicenda" ha detto De Micheli commentando il progetto del nuovo ponte. "In meno di due anni avremo un nuovo ponte e nuove rampe autostradali, che realizzeremo evitando che paesi come quello di Santo Stefano siano caricati di traffico. Una soluzione ingegneristicamente idonea a rispondere alle esigenze di due Regioni, la Toscana e la Liguria".