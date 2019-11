Pioggia e vento e torrenti ingrossati, l'allerta diventa rossa nel Levante della Liguria

GENOVA - Pioggia, vento di burrasca, danni e sfollati. L'attesa ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Liguria. La protezione civile valutata la situazione e l'ultimo bollettino meteo emesso da Arpal, ha modificato l'allerta che diventa rossa sul Levante ligure (da Portofino a Sarzana) fino alla mezzanotte di domenica 3 novembre. Primocanale in diretta per seguire l'evoluzione del maltempo ( SEGUI QUI).

L'ALLERTA NEL DETTAGLIO:

- Levante da Portofino al confine con la Toscana (zona C) bacini medi e grandi ROSSA fino a mezzanotte, poi arancione fino alle 8 di domani lunedì 4 novembre; bacini piccoli ARANCIONE fino alle 18 di oggi, poi gialla fino alle 08 di domani, lunedi 4 novembre.

- Entroterra di centro-levante, da Valle Scrivia a Val d’Aveto (zona E) bacini piccoli ARANCIONE fino alle 18; bacini medi e grandi ARANCIONE fino alle 3 di domani, lunedì 4 novembre; poi GIALLA su tutti i bacini fino alle 08 di domani lunedì 4 novembre.

- Centro (zona B) GIALLA fino alle ore 18 di oggi, domenica 3 novembre.

- Ponente (zone A e D) GIALLA fino alle ore 15, domenica 3 novembre.

LA SITUAZIONE - L'ondata di maltempo prevista si è abbattuta sulla Liguria. Già nel corso della notte i primi allagamenti hanno interessato il Ponente ligure con i vigili del fuoco chiamati a un intenso lavoro a causa di allagamenti e alberi crollati. Ma la situazione più critica si è vissuta nel corso della mattinata prima a Lavagna e Cogorno dove una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti di due palazzine. Colpita soprattutto la zona dove si trova il campo sportivo. Per questo il sindaco Mangiante ha fatto allontanare per ragioni di sicurezza undici persone. Allagamenti a Sestri Levante dove il torrente Petronio si è ingrossato pericolosamente fuoriuscendo in alcuni punti dagli argini. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha lanciato l'appello a tutti di restare in casa fino a quando la situazione non tornerà a normalizzarsi.

Nelle prime ore della giornata i vigili del fuoco sono intervenuti a Sanremo nel sottopasso 'croce rossa' rimasto allagato e dove un'auto con due persone a bordo è rimasta bloccata, uno dei passeggeri è riuscito a uscire dal mezzo in modo autonomo mentre per la seconda persona si è reso necessario l'intervento dei pompieri che lo hanno liberato e portato in un punto sicuro. A Ventimiglia un albero è caduto addosso ad alcune macchine parcheggiate, fortunatamente non si rilevano danni a persone.

A Bordighera vigili del fuoco chiamati per prosciugare una strada rimasta allagata, si tratta di via Pasteur. Numerose poi le chiamate arrivate alla centrale dei vigili del fuoco da tutta la provincia per piccoli allagamenti nelle abitazioni. Nella zona Vallone a Sanremo una quarantina di famiglie sono rimaste isolate a causa dello smottamento di una strada privata. Una tubatura dell’acquedotto si è rotta e le famiglie sono rimaste anche senza acqua. A loro è comunque stato garantito un passaggio pedonale, scortato, e in caso di necessità il transito dei mezzi di soccorso.

GLI AGGIORNAMENTI:

13.00 - La strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci” è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza del km 64,000, in entrambe le direzioni, a seguito dell’esondazione del fiume Vara, in località Varese Ligure (SP), che ha causato l’allagamento della sede stradale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

12.20 - Emessa nuova allerta meteo rossa sul Levante.

11.10 - AGGIORNAMENTO ARPAL: A seguito delle forti precipitazioni che stanno riguardando il settore fra le province di Genova e La Spezia i torrenti della zona stanno rispondendo: il Petronio a Sestri Levante e il Vara a Nasceto hanno superato anche il secondo livello di guardia e sono stati segnalati locali allagamenti; tutti i torrenti della zona interessata dalle piogge più intense sono in crescita; anche il Graveglia è sopra al primo livello di guardia. Prestare la massima attenzione nelle zone interessate dai temporali più forti e dalle raffiche - ancora sopra i 120 km/h nell’entroterra di Levante - più intense.

11.00 - Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio siu Facebook: "Non transitare nella parte alta di via Monsignor Vattuone. Chiuse tutte le vie adiacenti al torrente Petronio. Evitare di uscire se non strettamente necessario. Tutti gli uomini disponibili sono sul territorio ad occuparsi delle criticità. A causa dell'alto livello di precipitazioni in poche ore chiusi sottopasso Pietracalante, ponte Pestella, sottopasso via Nazionale, sottopasso via Gramsci, chiusa via Verdi. Chiusa via Petronio per livello alto del torrente. Non uscire di casa se non strettamente necessario".

10.00 - AGGIORNAMENTO METEO ARPAL: La linea temporalesca che da questa notte si è instaurata sulla Liguria continua a far sentire i suoi effetti: dopo il picco di Cuccarello (68.8 mm/1h alle 7.30), adesso è Sestri Levante ad essere interessata da un rovescio molto forte, con 57.6 mm/1h.

Forte il temporale a Bargone (49.2 mm), Tavarone (46.4 mm), Passo del Brattello (44.6 mm), ed è tutta la zona alle spalle di Sestri Levante ad essere interessata in questa fase dalle piogge più intense. I livelli dei torrenti iniziano a salire: un primo colmo di piena del Vara è transitato a Nasceto superando il primo livello di guardia, e scenderà lungo il corso del fiume nelle prossime ore. Anche il Petronio a Sara ha superato il primo livello di guardia. Sempre molto intense le raffiche sull’entroterra di Levante: alle 9.30 141 km/h a Casoni di Suvero. Prestare massima attenzione in corrispondenza dei rovesci e delle raffiche più intense.

9.50 - "Il punto di maggior criticità è la zona del campo sportivo dove il pino che è crollato ha causato diversi danni. C'è una signora che si è trovata in giardino una tensostruttura interna. Ora sta continuando a piovere con intensità diverse a seconda dei momenti. Ora va monitorata la situazione del vento. L'Entella fatica a scaricare in mare perchè il mare sta aumentando. I ponteggi sulla scogliera sono a rischio di demolizione" spiega il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante. Anas ha infatti partire il mese scorso l’intervento di ripristino dei rivestimenti corticali della galleria Sant’Anna e della vicina pendice rocciosa lato Genova, lungo la statale Aurelia, a Sestri Levante.

9.20 - Autostrade liguri tutte percorribili, segnalati pioggia tra Mondovi' e Bivio A6/A10 Savona, pioggia tra Genova Aeroporto e Bivio A10/Fine Complanare Savona e alcuni allagamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli.

7.25 - L'assessore alla Protezione civile della Regione Giacomo Giampedronefa il punto sulla situazione meteo che sta interessando la Liguria: "E' una situazione quella della pioggia che ci accompagna dalle prime ore di questa notte, questo fronte stra attraversando tutta la regione. Ora si è spostato sul levante della Liguria. Dobbiamo tenere alta la guardia. Qualche locale allagamento ma al momento ma nulla di particolarmente critico. I venti di sud sud est stanno raggiungendo raffiche di 130 km/h soprattutto nel levante. Massima attenzione domani per il rischio di mareggiate. Il bollettino di metà mattina sarà significativo per capire la situazione come andrà ad evolversi".

7.20 - Aggiornamento meteo Arpal: continua l’intenso flusso meridionale, che sta portando precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su quasi tutto il territorio regionale. Finora si sono verificati scrosci molto intensi sui 5 minuti (13.8 mm a Premanico, 13.6 mm a Loco Carchelli, 12.4 a Borgonuovo e 10.2 a Giacopiane), forti sull’ora (48.4 Brugneto Diga, 44.6 Seborga, 44 Torriglia, 41.4 Monte Maure). Da segnalare il rinforzo delle raffiche di vento nell’entroterra di Levante, a 166 km/h a Giacopiane e 132 km/h a Casoni di Suvero.

7.15 - Itervento dei vigili del fuoco in uscita dall'autostrada A12 a Lavagna per chi proviene da Genova. Alcuni alberi sono caduti sul manto stradale. Pompieri al lavoro per liberare il tratto

6.35 - Interventi a ripetizione da parte dei vigili del fuoco nella zona di Lavagna a causa del forte vento che ha rotto rami di alberi e ha strappato e fatto cadere per terra lamiere dai tetti. Colpita soprattutto l'area del campo sportivo e dell'ospedale.

6.25 - Mario Conio, sindaco di Taggia: "I fenomeni intensi dalle 3.30 fino alle 6 circa. La protezione civile ha fatto i sopralluoghi, qualche piccolo allagamento, qualche ramo di albero crollato ma il territorio ha retto bene. Ora il fenomeno è meno intenso".

5.30 - Dall'una alle 4 le maggiori cumulate di pioggia si sono concentrate tutte nel ponente: 44.8 mm Ceriana; 44.6 mm Borgonuovo; 42.8 mm Colla Rossa; 40.6 mm Dolcedo; 40.2 mm Rocchetta Nervina; 38.8 mm Monte Maure; 36.6 mm Sanremo. Ma è anche il forte vento a preoccupare, la raffica maggiore nella notte segnalata a Casoni di Suvero con 88km/h. Intorno alle 5 forte temporale anche su Genova senza particolari disagi.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAL

DOMENICA 3 NOVEMBRE - Perturbato con precipitazioni diffuse da Ponente a Levante. Previste intensità moderate sul Centro e valli Scrivia, d'Aveto e Trebbia, forti sul Levante. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti sul Levante e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto o organizzati sul Centro-Ponente e nella valli Stura e Bormida. Progressiva attenuazione dei fenomeni tra il pomeriggio e la sera ad iniziare da Ponente. Venti forti da Sud, Sud-Ovest sul Ponente e Levante e valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto con possibili raffiche fino a burrasca (70-80 km). Mare agitato o localmente molto agitato, mareggiata di Libeccio (periodo 8 sec.) su tutta la costa ligure.

LUNEDI' 4 NOVEMBRE - Nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge diffuse a Levante, localmente anche a carattere di rovescio. Venti in rinforzo da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca sul Ponente (raffiche 80-90 km/h), forti sul resto della regione (raffiche 70-80 km/h). Già dalla notte mare in aumento fino a molto agitato sul Centro Levante, agitato o localmente molto agitato a Ponente. Mareggiata di Libeccio sul Ponente, mareggiata intensa di Libeccio sul Centro-Levante (periodo 10 sec.).

MARTEDI' 5 NOVEMBRE - Umide correnti meriodionali di Libeccio, attivate da una nuova saccatura atlantica, determinano precipitazioni insistenti sul Centro Levante. Possibili rovesci o temporali fino a moderati. Venti in rinforzo da Sud-Ovest sul Centro, Levante e Ponente ligure. Mare fino alle prime ore del mattino agitato sul Levante, in temporaneo calo a molto mosso; nuovo aumento del moto ondoso fino ad agitato o localmente molto agitato dal pomeriggio per onda da Sud-Ovest con possibili mareggiate di Libeccio sula costa del Centro-Levante.

NORME DI AUTOPROTEZIONE - All'entrata in vigore dell'allerta bisogna predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada; chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali allagabili; porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili dall’allagamento; limitare gli spostamenti a esigenze di effettiva necessità; tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione.

DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI - Gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso pannelli luminosi stradali disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt; sito del Centro funzionale di Protezione civile della Regione Liguria (Allertaliguria.gov.it); sito del Comune di Genova (Comune.genova.it/servizi/protezionecivile). Per ottenere informazioni più dettagliate e ampie si consiglia anche di scaricare la App gratuita “Io non rischio”.