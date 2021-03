Pasqua, la seconda in lockdown: ecco cosa si potrà fare e cosa no

GENOVA - Sarà una seconda Pasqua in lockdown, all'insegna del pranzo via Skype e la grigliata di Pasquetta solo per congiunti e al massimo due non conviventi. L'Italia il 3, 4 e 5 aprile sarà in zona rossa: come per le feste natalizie ci si potrà spostare una sola volta al giorno nell'ambito della propria regione per fare visita ad un parente o ad un amico. No agli spostamenti tra regioni, ma nemmeno tra comuni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, oltre all'unica visita consentita.

Ci si potrà spostare nelle seconde case, anche se alcune regioni hanno vietato l'accesso, come la Campania o la Sardegna fino al 6 aprile o ancora la Valle D'Aosta ai non residenti, o hanno imposto il tampone come la Sicilia. Sì anche alla messa in presenza, ma in una chiesa vicino a casa. Consentita l'attività sportiva all'aperto in forma individuale e nei pressi della propria abitazione.

Chiusi i negozi, i parrucchieri e gli estetisti. Rimangono aperti molti altri esercizi: alimentari, tabaccherie, ferramenta, edicole, farmacie, profumerie, lavanderie, negozi di ottica, negozi di intimo e di biancheria per la casa, negozi per abbigliamento di bambini, negozi di giocattoli. Consentito, invece, l'asporto (fino alle 18 per i bar) e la consegna a domicilio fino alle ore 22.

Ma anche dopo Pasqua il quadro non sembra molto diverso: l'Italia, infatti, fino a fine aprile dovrebbe rimanere di colore arancio-rosso. Non c'è una data per un'eventuale riapertura di categorie ormai in ginocchio, come teatri, palestre, cinema, centri sportivi e anche i musei, che hanno respirato soltanto le poche settimane di zona gialla.