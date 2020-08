Pane acciughe e ceramica, il contest che esalta bontà e bellezze di Liguria

ALBISSOLA - Si chiama"Pane acciughe e ceramica". E' l'evento in programma venerdì prossimo, 7 agosto, ad Albissola Marina.





La manifestazione già online sulla pagina facebook @lovealbissolalove è un contest culinario con un obbligo per tutte le ricette in gara: l'utilizzo dell'acciuga, elemento fisso di ogni proposta in concorso.



Rassegna al via dalle 18 con il passaggio della giuria previsto intorno alle 19.30 con partenza da piazza del Popolo e a seguire la degustazione delle differenti varianti dei ristoranti locali.



Le ricette approderanno nei menu estivi di ogni singola attività. Chi parteciperà a "Pane acciughe e ceramica" nella serata di venerdì potrà già assaggiare l'estro di alcuni chef.Il tutto impreziosito da attività di ceramica, intrattenimento e musica per le vie di Albissola Marina.