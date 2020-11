Ospedali, trasporti e porto: ecco come la Liguria vuole usare i soldi del Recovery fund

GENOVA - Il nuovo ospedale del ponente ligure, interventi di ammodernamento all’Ospedale Gaslini e al Galliera di Genova, il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’ospedale degli Erzelli ma anche l’ampliamento della diga del Porto di Genova, il raddoppio della Genova-Ventimiglia e della Pontremolese, il Tunnel della Val Fontanabuona.

Questi sono solo alcuni dei progetti strategici per la Liguria che la Regione ha individuato insieme ai territori per essere finanziati con il Recovery Fund. Quasi 23 miliardi destinati alla Liguria. Il finanziamento del fondo è stato progettato attraverso la raccolta di liquidità data dall’emissione dei Recovery Bond a livello europeo.

Progetti "per lo più cantierabili in tempi brevi, che serviranno non solo a migliorare la nostra sanità ma anche ad aiutare la nostra economia e recuperare il Pil perduto con l’emergenza Covid - ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. Ora tutte le nostre energie sono concentrate nella battaglia contro il virus ma non dobbiamo smettere di guardare al futuro, per questo attendiamo un confronto costruttivo con il Governo. La Liguria e tutto il Paese stanno pagando un prezzo molto alto, ma sono sicuro che supereremo questo momento difficile e quando accadrà dovremo essere subito pronti a ripartire".