Nautico, Toti incontra Gelmini: "Presenza del Governo segnale di forza del Salone"

GENOVA - “L’attenzione che il Governo sta mettendo e le visite di tanti esponenti del Governo sono un’ulteriore conferma del successo del Salone Nautico, che è uno dei primi che si celebrano in Italia dopo quello del design e del mobile, segno che il Paese è ripartito”

Il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha così commentato l’incontro avvenuto al Salone con il Ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini.

Toti ha ringraziato Gelmini anche per quanto fatto dal Governo sul tema vaccini e green pass: “Se questo salone si sta tenendo è anche grazie a una campagna vaccinale importante che abbiamo sostenuto tutti insieme”. “Anche per questo – precisa Toti - siamo andati a salutare e ringraziare i medici e gli infermieri che anche in questo momento stanno operando all’interno del Salone nautico proprio per una campagna vaccinale che abbiamo voluto portare anche qui, per dare il segno del collegamento che esiste tra i vaccini e l’economia che riparte”.

“Abbiamo avuto poi modo – aggiunge - di parlare con il presidente di Confindustria nautica Saverio Cecchi del boat show che ci sarà a Dubai: il ministero degli Affari regionali sta organizzando la presenza delle regioni all’Expo. La Liguria ovviamente ci sarà, con il mare al centro perché questa è la nostra vocazione”.

L’incontro è stato anche l’occasione affrontare il tema del progetto pilota legato al parco tecnologico degli Erzelli: “Riguarda il Pnrr per la realizzazione di un Istituto di Ricovero e cura a carattere scientifico – ha spiegato il Governatore ligure. Poco fa abbiamo consegnato una prima bozza dei lavori più approfonditi dai nostri uffici, con cui avremo modo di confrontarci a partire dalla settimana prossima”