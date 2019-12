Natale, un ligure su tre sceglierà prodotti tipici per regali e cenoni

GENOVA - Quasi un italiano su tre per Natale regalerà prodotti alimentari tipici, vini e spumanti per amici e parenti. E la Liguria offre diverse specialità da far trovare sotto l’albero: tra pesto di Basilico Genovese DOP, vino DOC, acciughe sotto sale IGP e molto altro ancora, non mancano le grandi eccellenze liguri, acquistate come presenti o per imbandire le tavole di pranzi e cenoni. Rispetto all’anno scorso c’è stato un aumento del 3,8% sulle vendite.

“Il Natale segna un periodo particolarmente proficuo per il settore agroalimentare, con la spesa degli italiani per i cibi delle feste superiore del 7% ai 131 euro a famiglia messi a budget in media in Europa", affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa . "Una tendenza che conferma la maggiore attenzione nel nostro Paese alla convivialità a tavola e che spinge il settore a fornire maggiori quantitativi produttivi di qualità. E proprio in questo contesto la spesa agroalimentare è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale, e i risultati positivi che si riscontrano sul piano industriale devono trasferirsi ora anche alle imprese agricole ed ittiche dei territori, con una adeguata remunerazione dei prodotti".