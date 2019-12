Milleproroghe, Toti: "Fondi al trasporto pubblico o taglieremo corse bus"

GENOVA - "Attendiamo ancora di sapere se, nel Decreto Milleproroghe, il Governo assicurerà almeno alla nostra regione i fondi necessari ai servizi straordinari di trasporto messi in piedi dopo l'emergenza Morandi. Se non sarà così da gennaio saremo costretti a interrompere corse di autobus per oltre 1 milione di chilometri e moltissimi treni aggiuntivi. In un territorio che ha vissuto l'autunno più duro di tutti i tempi sarebbe un oltraggio a migliaia di cittadini". Lo scrive su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti, dopo l'ennesima notte di maltempo che ha colpito il levante ligure, provocando diverse frane, di cui una importante tra Chiavari e Rapallo sull'Aurelia.

"La conta dei danni purtroppo aumenta e attendiamo di sapere anche quando si aprirà il tavolo Liguria promesso dal Governo tre mesi fa e di cui non c’è ancora traccia - aggiunge Toti - Basta, non possiamo più aspettare".