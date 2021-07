Meteo Liguria, arriva il brutto tempo: nuvole e piogge sulla regione

GENOVA - Giornata di nuvole sulla Liguria: ecco il dettaglio delle previsioni meteo di InMeteo e Primocanale.

Situazione generale: una perturbazione che sopraggiunge dalla Francia legata a una vasta saccatura atlantica determina un peggioramento con forti temporali al Nord mentre un promontorio di matrice sub-tropicale apporta ancora caldo intenso sulle regioni centro-meridionali. Anche in Liguria è atteso un peggioramento nella giornata di oggi.

Previsioni giovedì 8 luglio

Mattina: stabile con nuvolosità in aumento su gran parte della regione.

Pomeriggio: veloce peggioramento con possibilità di rovesci e temporali sui settori centro-occidentali, specie nelle zone interne. Fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento.

Sera: residui fenomeni ancora possibili nelle zone interne, ma situazione in miglioramento.

Notte: tempo che torna ad essere generalmente stabile con ampie aperture.

Temperature senza variazioni significative, in locale calo durante i fenomeni.

Ventilazione in genere debole/moderata dai quadranti meridionali nella prima parte, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata.

Mare: poco mosso, con moto ondoso in aumento nel corso della serata.