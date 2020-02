Meteo in Liguria, torna il maltempo: weekend di pioggia in tutta la regione

GENOVA - Dopo tante giornate di sole il maltempo torna sulla Liguria. Due perturbazioni si stanno avvicinando alla nostra regione: la prima interesserà il territorio tra la giornata di oggi sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. La seconda, più intensa, nella giornata di lunedì 2 marzo. Ecco le previsioni del centro meteo Arpal.

SABATO 29 FEBBRAIO. Il transito di una perturbazione a nord delle Alpi veicolerà un flusso umido meridionale sulla Liguria associato a precipitazioni sparse deboli o al più moderate più probabili nella seconda parte della giornata. Dal pomeriggio rinforzo dei venti dai quadranti meridionali con raffiche fino a 50/60 km/h sui rilievi di Centro-Levante.

DOMENICA 1 MARZO. Avremo dal mattino, deboli precipitazioni sparse sul Ponente in spostamento verso Levante, dove assumono carattere più diffuso con possibili isolati rovesci o temporali d'intensità al più moderata, in particolare nella prima metà della giornata. In serata venti da sudovest in rinforzo sul Ponente con raffiche fino a 50/60 km/h sui capi esposti. Da metà giornata aumento del moto ondoso fino a mare molto mosso dal tardo pomeriggio in ulteriore aumento in serata sul Centro Levante.