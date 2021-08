Meteo in Liguria, flusso di aria fresca dal Nord Europa: calano le temperature

GENOVA - Queste le previsioni meteo di Primocanale in collaborazione con inMeteo.

Situazione generale: prosegue l’afflusso di correnti di aria fresca dall’Europa centrale che determinano condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud. Sulla Liguria il tempo rimane nel complesso stabile anche per la giornata di Giovedì.

Previsioni Giovedì 26 Agosto - Mattina: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Pomeriggio: locale aumento della nuvolosità con possibilità di qualche rovescio o temporale sulle Alpi; altrove tempo stabile e asciutto. Sera: tempo stabile con annuvolamenti alternati a schiarite. Notte: ancora stabilità con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve calo (1-2 gradi nei valori massimi). Ventilazione in genere moderata dai quadranti meridionali. Mare: inizialmente calmo o poco mosso, moto ondoso in netto aumento fra tarda serata e nottata.