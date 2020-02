GENOVA - Domenica variabile sulla Liguria. Deboli piogge si estenderanno a partire dal mattino dal centro verso il Levante della regione. Resterà invece soleggiato o parzialmente nuvoloso sul Ponente. Temperature ancora alte per il periodo con le minime che viaggiano tra i 7 e 9 gradi lungo le città della costa e le massime tra i 13 e 17. In rifororzo i venti. Ma anche l’inizio settimana non Sara dei più belli con le nubi e la pioggia a sprazzi protagonista soprattutto nelle prime ore di lunedì nel centro Levante. Poi da martedì riecco il sole e un clima decisamente primaverile.

LE PREVISIONI ARPAL: DOMENICA 9 FEBBRAIO, avremo al mattino deboli piogge sparse, più probabili sulla parte centrale della regione (zone BD); dalle ore centrali le piogge si estenderanno al centro Levante dove assumeranno carattere diffuso in serata. Venti in rinforzo da Sud, Sud Ovest nel pomeriggio fino a moderati o localmente forti e rafficati sui capi di Ponente la sera. LUNEDI’ 10 FEBBRAIO, si prevedono deboli piogge sul centro-Levante a carattere diffuso e persistente con cumulate che sul Levante e relativo entroterra potranno raggiungere valori significativi. Rinforzo dei venti da Sud-Ovest fino a 50-60km/h sul Ponente con rinforzi di burrasca e raffiche 80-100km/h sui capi; sulle restanti zone venti moderati con locali rinforzi e raffiche sui crinali. Moto ondoso in aumento con mare agitato su tutte le coste e possibili mareggiate di Libeccio dal pomeriggio soprattutto sul Levante.