Mercatini, luci e colori, Genova s'illumina: via alle feste, acceso l'albero a De Ferrari

GENOVA - Luci sul Natale a Genova. Con una grande festa in una piazza De Ferrari piena è stato acceso l'albero simbolo del Natale genovese. Una ceriminia partecipata e sentita che Primocanale segue in diretta. Le luci dell'albero sono state accese dal sindaco Bucci e dal governatore della Regione Liguria Toti. Ma quella di piazza De Ferrari è stata soprattutto una festa di luci e colori e giochi come quelli proiettati sulla facciata del palazzo della Regione che da oggi e per tutta la festa illumineranno il cuore della città. Un evento che Primocanale ha seguito e trasmesso in diretta.

"Voglio augurare a tutta la città un 2020 fatto con le nostre mani, nel quale possiamo essere padroni del nostro destino e del nostro futuro. Abbiamo dimostrato in questi due anni che la città è capace di fare cose eccezionali. Dobbiamo continuare così. Lavoriamo tutti insieme e ce la faremo" ha commentato il sindaco Bucci mentre il governatore Toti ha detto: "Il fatto che siamo qui in tanti vuol dire che siamo una famiglia, che nulla ci ha piegato e che sappiamo guardare il futuro dritto negli occhi sapendo che vinceremo tutte le sfide".

Una cerimonia “doppia” anche quest’anno, con un programma particolarmente coinvolgente ed emozionale che è proseguito a Certosa dove i murales del progetto “On the Wall” realizzati per abbellire il quartiere sono illuminati alla presenza delle autorità. Come ogni anno, Genova si colora con le tinte della tradizione con i mercatini di Natale. Inaugurato il mercatino in piazza Matteotti, un mercatino storico di merci varie e dolciumi. In corso inoltre la Fiera di Natale in piazza della Vittoria e la tradizionale "Fiera del libro" in Galleria Mazzini. E, sempre da Piazza Matteotti, si svolto il tradizionale corteo storico del Mercatino di San Nicola che torna in piazza Piccapietra per l’edizione numero numero 31.

Alla sfilata, che rappresenta la Genova passata e quella presente, hanno partecipato più di 140 figuranti di 14 gruppi storici che hanno sfilerato per le vie del centro rappresentando epoche differenti della nostra città: Gruppo “Mercatino di San Nicola”, Bandiera di Genova portata dalla Pro Loco Centro Storico Genovese, Banda Musicale Rivarolo, Gruppo Musica e Sbandieratori dei Sestrieri di Lavagna, Legio III Italica, Vulturium, Gruppo Storico Sextum, Gruppo Limes Vitae, Compagnia Balestrieri del Mandraccio, Gruppo Storico Duchessa di Galliera, Gruppo Storico Fieschi, Gruppo Storico Rapallo, Gruppo Storico Sestrese, Gruppo Storico Spinola.