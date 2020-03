Maurizio Lastrico show su Primocanale: in diretta l'anteprima di ET in genovese

GENOVA - La simpatia e il talento di un grande attore come Maurizio Lastrico sugli schermi di Primocanale. Il comico originario di Sant'Olcese, su Primocanale, è intervenuto a Viaggio in Liguria per un vivace racconto delle sue giornate da "recluso" causa Coronavirus.

"Provo a fare il figo, facendo finta di improvvisarmi artigiano del tiramisù sui social. In realtà, vada avanti di cose pronte in scatola. Per fortuna, al mattino, mi salva la focaccia. Il salame del mio paese? Noo, non voglio mica chiedere ai due produttori di pensare a me. Ma se proprio volessero, avanti Cabella, avanti Parodi" ha detto in presenza del cucinosofo Sergio Rossi.

Il ritmo contagioso del campione del palco non ha mancato anche di regalare un piccolo scoop ai telespettatori: "Sto lavorando su ET in genovese". E durante l'intervista una piccola anticipazione.

Che estate sarà? "Segnali non buoni, certo gli attori ripartiranno per ultimi proprio per evitare concentrazione di persone in ambienti ristretti" ha concluso Maurizio Lastrico.

Nel resto della trasmissione interviste anche a Davide Oldani, Carlin Petrini, Christof Innerhofer, Roberta Milano e Giovanni Ucci.