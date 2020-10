Maltempo, Toti: "Ponente zona più colpita, massima prudenza"

GENOVA - "Questa notte di allerta rossa su gran parte della Liguria è trascorsa senza che risultino feriti e dispersi".

Così il presidente della Regione Giovanni Toti questa mattina sul suo profilo Facebook.

"La zona più colpita resta il ponente, in particolare:

- Ventimiglia, allagata dall’esondazione del Roja

- Vessalico, dove la piena del torrente Arroscia ha causato il crollo del ponte Manfredi

- Montalto, isolata per il crollo di 50 metri di strada verso Badalucco

- Triora e Molini di Triora, dove la viabilità è interrotta in più punti

- Mendatica, dove è crollato il ponte su rio Beneito lungo la strada Provinciale 3"

"Sul resto della Liguria la perturbazione è transitata rapidamente, provocando allagamenti diffusi e smottamenti ma con danni limitati - scrive sempre il Presidente - La nostra Protezione Civile è già in campo per intervenire nelle zone più critiche. In tutta la Regione risultano circa 20 mila utenze elettriche fuori servizio, che dovrebbe essere ripristinate nel pomeriggio".

Poi l'appello finale del presidente della Regione: "Manteniamo alta la guardia, l’allerta non è ancora cessata: massima prudenza!"