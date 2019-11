Maltempo, Toti: "In Liguria è stato l'autunno più piovoso registrato dal '53"

GENOVA - "Un autunno così piovoso non si registrava in Liguria dal 1953. Questo, insieme al tema della A26 che non e' direttamente legato al meteo, crea una situazione di emergenza che forse è paragonabile a quella del ponte Morandi". Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti oggi durante il punto stampa sul maltempo in Liguria. La stima dei danni riferita da Regione ammonterebbe a 300 milioni oltre 60 di somme per le urgenze.

"I fondi assegnati in questi anni alla Liguria per il dissesto sono stati impegnati al 100% - ha aggiunto Toti - il nostro piano triennale di difesa del suolo è già nelle mani del Ministero dell'ambiente, ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro nei prossimi mesi. Per farlo occorre un intervento urgente del governo: primo i 60 milioni di somme urgenze, 300 milioni di danni di questa gigantesca perturbazione e se vogliamo ragionare nel medio periodo il nostro piano di difesa suolo triennale che è già nelle mani del governo".