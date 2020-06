Maltempo nella notte, frane e allagamenti a Genova

GENOVA - Notte di maltempo a Genova. La pioggia forte nella notte ha costretto a un lavoro intenso i vigili del fuoco. La situazione più difficile in Val Polcevera dove i pompieri sono intervenuti per piccole frane e allagamenti che hanno interessato la zona soprattutto a Pontedecimo. Intorno alle 22 una intensa perturbazione ha interessato l'area tra Rossiglione, Campo Ligure e Masone, poi si è spostato sulla Val Polcevera colpendo Serra Riccò, Sant'Olcese e Pontedecimo per poi spostarsi ancora verso la Val Bisagno.

Il livello del Polcevera è arrivato a un picco di 2.12 metri. Anche lo Stura a Campo Ligure ha fatto registrare un rapdido innalzamento dei livelli idrormetrici in concomitanza con il temporale. Danni e problemi registrati anche a Sant'Olcese. Le stazioni di arpal hanno segnalato 77 mm di pioggia in un'ora a Pontedecimo, 74mm a Campo Ligure. Nelle 24 ore registrati 203 mm a Isoverde, 190 mm a Pontedecimo, 180mm a Monte Penello, 176mm a Mele e ancora 135mm a Campo Ligure.

Ai Piani di Praglia due frane in località Gazzolo tra Ceranesi e Campomorone che limitano il passaggio a una sola corsia. In Val Bisagno un muro intorno alle 4,20 ha ceduto in via Trensasco, anche in questo caso vigili del fuoco a lavoro per mettere in sicurezza la zona. Una famiglia del primo piano del civico 4 è stata costretta visto la situazione ad abbandonare temporaneamente la sua abitazione. Il maltempo è stato il protagonista della domenica. Terminata l'allerta arancione in Liguria è in vigore fino alle ore 10 sul centro-Levante e nelle valli Scrivia, Trebbia e d'Aveto l'allerta gialla. Interventi anche a Sanremo da parte dei pompieri per alcuni rami che hanno ceduto lungo le strade.