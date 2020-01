Maltempo in Liguria, frana a Bogliasco e due famiglie sfollate ad Avegno

GENOVA - Il maltempo in Liguria torna a fare danni: un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nella serata di venerdì 18 gennaio sulla provincia di Genova. Notte di danni e disagi a Bogliasco e nei pressi di Recco. In via San Bernardo, nella strada che da Bogliasco porta ai campi di allenamento della Sampdoria, un grosso masso è precipitato ostruendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti prontamente sia i vigili del fuoco che i tecnici che con le ruspe hanno rimosso il materiale franato.

In nottata invece, in località Avegno, sono state sfollate due famiglie, in via precauzionale, dopo che a preoccupare è stato l’innalzamento del torrente Recco. Le persone sono state fatte rientrare nei rispettivi appartamenti dopo alcune ore, quando anche la situazione metereologica è rientrata. Lungo il tratto autostradale della A12 si segnalato invece allagamenti tra Recco e Genova Nervi, a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella notte.