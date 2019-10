Maltempo in Liguria, danni nella notte a Genova. Allerta gialla su tutta la regione

GENOVA - Danni nella notte a causa del maltempo che sta colpendo Genova e la Liguria. Nel capoluogo un albero di grosse dimensioni si è abbattuto sulla statale di Bargagli, provocandone la chiusura. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. A Genova Pegli alcuni alberi si sono abbattuti in via Sorgenti Solfuree, anche in questo caso sono in corso le operazioni di rimozione da parte di una squadra dei Vdf. Nella notte una frana in via Trensasco, nella zona di San Gottardo, tra Molassana e Sant'Olcese, ha provcato la chiusura parziale della strada.

LA SITUAZIONE NELLA NOTTE - Il flusso meridionale che sta investendo la regione Liguria continua a riversare precipitazioni generalmente moderate in particolare sul centro della regione. Nelle ultime 24 ore la cumulata ha raggiunto i 198 mm a Monte Penello, i 167 a Fiorino e i 162 a Mele, tutte stazioni nel già saturo territorio ponentino di Genova. I torrenti della zona, pur essendo al di sopra della norma, sono entro il primo livello di guardia; si sono verificati locali allagamenti in corrispondenza degli scrosci più intensi.

