Maltempo in Liguria, allerta arancione sul Centro. A Pigna sfollate 15 persone

GENOVA - Nella notte la pioggia ha colpito soprattutto la provincia di Savona. E' scattata a mezzanotte e durerà per tutta la giornata di domenica l'allerta meteo Arancione sul Centro della Liguria. Allerta Gialla invece nel resto della regione (Ponente e Levante). Primocanale in diretta per seguire la situazione meteo.

IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA:

- Agli estremi della Liguria e sui bacini interni del centro-levante (zone A, C ed E) GIALLA fino alle 23.59 di domenica 20 ottobre.

- Sul settore centrale (zone B e D) ARANCIONE fino alle 23.59 di domenica 20 ottobre (i bacini grandi rimangono gialli).



GLI AGGIORNAMENTI:

ORE 7.50 - Il consigliere alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino fa il punto sulla situazione meteo in città: "La notatta è passata senza alcuna precipitazione particolare. Questa è la cosa positiva. La perturbazione più grossa ce l'aspettiamo nel tardo pomeriggio di oggi e nella serata e notte tra domenica e lunedì" (LEGGI QUI).

ORE 7 - Nelle ultime ore non si sono osservate precipitazioni di particolare importanza: sul Colle del Melogno il record sull’ora, fra le 5.45 e le 6.45, con 40.4 mm. In precedenza i rovesci sono stati al più moderati, hanno interessato l'entroterra di Ponente con cumulata massima di 26.8 mm/h a Ferrania, dove si inizia a registrare un innalzamento della Bormida di Mallare.

Il vento si mantiene tra moderato e forte da Sud-Est sul Centro-Levante, in intensificazione in particolare sul savonese con raffiche prossime a 70 km/h.

Attualmente si osservano rovesci più organizzati tra l'Albenganese e la Val Bormida con precipitazioni di intensità moderata.

I DANNI - L'ondata di maltempo proveniente dall'Atlantico sta interessando la regione da giorni, una situazione che dovrebbe durare ancora almeno fino a lunedì. A Pigna, entroterra imperiese, nel pomeriggio di sabato un ruscello si è ingrossato costringendo la protezione civile a evacuare 15 persone. Danni anche in provincia di Genova: a Serrà Riccò un guado sul torrente Secca è crollato, e sono numerose anche le situazioni di frane sparse a causa della tanta pioggia caduta negli ultimi giorni che ha reso il terreno impregnato di acqua. Sampdoria-Roma, in programma alle 15 al Ferraris, si giocherà così come confermato dal Comune (LEGGI QUI).

LE PREVISIONI METEO ARPAL

DOMENICA 20 OTTOBRE: In un contesto di piogge diffuse su tutta la regione (quantitativi significativi ed elevati ed intensità fino a forti) si inseriscono fenomeni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti sul centro ed entroterra a cavallo tra le province di Savona e Genova; forti o organizzati sul Ponente e Levante della regione compreso valli Scrivia Trebbia e d'Aveto. Venti di burrasca sul centro e Levante con raffiche intorno agli 80-90 km/h, forti su tutto l'entroterra. Mare localmente agitato sulle coste del Centro per onda da Sud-Est.

LUNEDÌ 21 OTTOBRE: Continua la fase perturbata con fenomeni diffusi che localmente potranno assumere carattere temporalesco. Piogge di intensità tra moderata e forte con cumulate tra elevate e significative su tutte le zone. Alta probabilità di temporali forti o organizzati. Vento forte da Sud/Sud-Est sul Centro-Levante della Liguria. Mare in calo fino a molto mosso sulle coste del Centro-Levante.