Maltempo, frana sull'Aurelia a Chiavari: auto coinvolta, una donna in codice giallo

CHIAVARI - Una automobilista è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale causato da una frana caduta all'alba sulla statale Aurelia nei pressi della galleria delle Grazie nel comune di Chiavari. L'utilitaria, proveniente da Rapallo, è transitata all'uscita della galleria proprio mentre scendeva la frana ed è andata a sbattere contro la massa di detriti e fango. La frana, staccatasi da una collina, ha invaso entrambe le corsie di transito. I vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale hanno controllato che sotto le macerie non vi fossero mezzi, ma l'ipotesi è stata scongiurata.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Uomini e mezzi dell'Anas hanno verificato le condizioni della collina per capire se la frana è ancora attiva o se possono cominciare la rimozione dei detriti. Unica alternativa al transito per raggiungere il Tigullio orientale da Zoagli a Rapallo è l'autostrada A12.

"Il Tigullio paga a caro prezzo ancora una volta il passaggio di una perturbazione da allerta rossa. Per questo motivo chiediamo che l'autostrada tra Rapallo e Chiavari sia gratuita perlomeno durante il periodo natalizio", scrivono in una nota i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, riferendosi alla frana che rende obbligatorio il passaggio in autostrada. Richiesta a cui si sono uniti i sindaci di Rapallo e Chiavari, Carlo Bagnasco e Marco Di Capua. (LEGGI QUI)

Un'altra frana c'è stata nella notte sulla statale del Turchino, nel ponente genovese, vicino a Mele. Parte della carreggiata è stata ripulita ed è stato istituito il senso unico alternato. Sono gli effetti del maltempo che in questi giorni ha interessato la Liguria con piogge abbondanti che hanno causato esondazioni di rii e torrenti e frane soprattutto nell'Imperiese, con famiglie sfollate e località isolate. La costa è invece interessata da mareggiate. Intanto a Sestri Levante è stata riaperta l'Aurelia tra le gallerie di Sant'Anna, chiuse per alcune ore per la violenza del mare.

PERCORSI ALTERNATIVI - La strada statale 1 'Via Aurelia' è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, sul tratto cosiddetto delle Grazie, al km 485,200, a Chiavari. L'Anas riferisce che il traffico viene deviato lungo l'Autostrada A10 tra gli svincoli di Chiavari e Rapallo. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Anas ha messo a disposizione degli utenti il suo numero verde gratuito 'Pronto Anas' 800.841.148.

VARIAZIONE PERCORSO DEI BUS - L'azienda di trasporto pubblico Atp rende noto che "i mezzi della linea 98 hanno cambiato percorso: in direzione Santa Margherita-Bargonasco partono da Santa Margherita poi passano da San Pietro Cimitero, Rapallo FS, transito autostradale (via Libertà), Chiavari FS e poi regolare percorso. In senso opposto: primo tratto regolare fino a Chiavari poi da qui transito autostradale, Rapallo FS e regolare fino a Santa Margherita".