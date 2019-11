Liguria, investimenti sui binari: due vittime

GENOVA - Due vittime in Liguria nelle ultime ore per due diversi investimenti mortali sulle linee ferroviarie del levante e del ponente.Il primo incidente si è verificato la sera di domenica 17 novembre, intorno alle 23, nella zona di Santa Margherita Ligure, nel levante genovese. Un ragazzo è morto dopo essere stato travolto da un treno Freccia Bianca proveniente da Roma e diretto a Genova. Sul posto la Polfer e il 118 ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Secondo quanto ricostruito non si tratterebbe di un gesto volontario. Il ragazzo, identificato in mattinata come un cittadino nigeriano di 34 anni, stava attraversando i binari e non si è accorto dell'arrivo del treno.

Lunedì 18 novembre un altro investimento si è verificato invece tra Albenga e Alassio, nel savonese. È successo dopo le 9. A perdere la vita un uomo, cittadino romeno di circa 50 anni: dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. Sull'incidente sono intervenuti gli uomini della Polfer i vigili del fuoco e i carabinieri.