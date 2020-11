Liguria 'arancione', multa da 280 euro per una passeggiata in montagna

SANREMO - Un sanremese di 42 anni sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava in montagna è stato multato con un verbale da 280 euro per essere uscito fuori dal proprio Comune di residenza.

L'uomo, in pratica, si era recato sul Monte Ceppo, che appartiene al territorio comunale di Ceriana, nell'immediato entroterra cittadino, contravvenendo cosi' alle disposizioni materia di sicurezza sanitaria dato che la Liguria si trova in zona "arancione" ed è vietato uscire dal proprio Comune, senza una giustificata motivazione.

"Ero in montagna da solo. Massimo rispetto per i carabinieri che fanno il loro lavoro", afferma il quarantaduenne che ha pubblicato sui social il verbale di contestazione. "Ma farmi la multa perché stavo andando a camminare in montagna mi sembra ridicolo".