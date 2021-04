Le bellezze di Liguria diventano un videogioco interattivo

GENOVA - Le bellezze della nostra regione attraverso un gioco interattivo chiamato "Labirinti di Liguria" per accendere, attraverso quiz, puzzle e rebus, la curiosità attorno ai borghi della regione, con itinerari che toccano Genova, Imperia, i comuni della riviera e dell''entroterra. L'iniziativa fa parte del progetto "TravelArt" promosso dall'Agenzia InLiguria con il contributo di Fondazione Carige e Regione Liguria. "Il gioco punta a stimolare la curiosità e la conoscenza di tanti borghi bellissimi – dice Roberto Moreno, commissario di Agenzia In Liguria - attraverso un approccio all'arte e alla cultura semplice e accattivante".

"La nuova domanda turistica si fa sempre più esigente e chiede di vivere una vacanza ad alto valore aggiunto attraverso esperienze di senso - dice l'assessore al turismo Gianni Berrino - con questo progetto abbiamo dimostrato di sapere andare incontro alle esigenze dei nuovi turisti che hanno bisogno di contenuti di valore per appassionarsi a un territorio, scoprirne la sua identità e avere uno spunto in più per tornare e visitare anche località diverse da quelle già conosciute". Il progetto rafforza il legame tra La Fondazione Carige e Agenzia in Liguria. "E' con grande piacere - conclude il presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano - che comunichiamo congiuntamente il prossimo inizio del progetto Travel Art 2021 che, pur con le note difficoltà che oggi insistono in tutto il paese e non solo, vuole essere un nostro contributo alla creazione di valore esteso nonché al consolidamento dei nostri rapporti con le Istituzioni ma soprattutto con il territorio".