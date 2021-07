Lavori in autostrada, Giacchetta (Cna): "Fermi fino al 2028 ma dopo avremo un malato cronico"

GENOVA - Le autostrade? Un malato cronico anche dopo che i lavori saranno ultimati. Parole forti quelle di Massimo Giacchetta, presidente di Cna Liguria, a Primocanale: "Ripeto sempre come un refrain che avremo lavori per la messa in sicurezza della rete fino al 2028: parliamo di cantieri ancora per 7 anni".

E i disagi saranno gravissimi non soltanto per l'economia ma per l'intero territorio ligure: "I disagi però non metteranno in sicurezza definitivamente la rete autostradale ligure perché è una rete obsoleta, è un malato cronico, e noi invece dobbiamo pensare ad avere infrastrutture moderne per un Paese che si vuole rilanciare", incalza Giacchetta.

A soffrire sottolinea il presidente CNA non sono solo gli autotrasportatori, ma tutto il mondo della piccola e media impresa. Per esempio le aziende che trasportano farmaci salvavita, che non arrivano a destinazione per tempo. Ma anche i turisti: "Si rischia in alcuni giorni della settimana come giovedi, venerdi, sabato con i traghetti non sono dalle isole ma anche dall'Africa di avere migliaia di automobili che vanno a ribaltarssi sul traffico cittadino".