Lavori in A10 tra Genova Aeroporto e Pra', Rixi (Lega): "E' una follia"

GENOVA - "E' assolutamente una follia. E' evidente che a Roma si fanno le cose senza conoscere". Così Edoardo Rixi, deputato e responsabile nazionale della Lega sui lavori che a partire dal 16 agosto interesseranno il nodo di Genova. Dalle ore 4 del mattino è infatti prevista la chiusura della carreggiata lato monte (direzione Savona) tra Genova Aeroporto e Genova Pra' con scambio di carreggiata e una corsia per senso di marcia aperta sulla carreggiata lato mare (LEGGI QUI).

"Più volte ho avuto dei confronti con il ministro (Giovannini ndr) e con chi lavora accanto a lui. La situazione è imbarazzante perché in questo periodo si sommano i flussi turistici per la Liguria, quelli diretti verso la Francia e i traffici del più importante porto Italiano. Fa specie vedere che tutti questi aspetti non sono stati considerati. Forse si pensava che le autostrade sarebbero state deserte in questo periodo. Mi pare una cosa folle" spiega ancora Rixi che poi a tre anni dalla tragedia di ponte Morandi ha voluto ricordare le vittime del crollo e il lavoro fatto in quel periodo per far ripartire la città: il modello Genova su tutti ma ha anche sottolineato come diversi aspetti della gestione delle autostrade siano da rivedere.